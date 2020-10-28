Загорелый мужчина нашел связь между цветом кожи и популярностью у женщин

Зависимый от солярия британец объяснил свою популярность у женщин загорелой внешностью. Соответствующий материал публикует Mirror.

36-летний Майк Смит (Mike Smith) из Брайтона с 19-летнего возраста ежемесячно тратит по 245 фунтов стерлингов (24 600 рублей) на то, чтобы поддерживать темный оттенок кожи. По информации издания, герой материала проводил в соляриях по 36 минут каждый день, при этом за один день он посещал два разных салона: в одном его сеанс длился 20 минут, а в другом — 16.

Персональный тренер похвастался тем, что благодаря бронзовому оттенку тела он ведет активную половую жизнь: к настоящему моменту ему удалось заняться сексом со ста разными женщинами. «Я не могу жить с бледной кожей, это не привлекательно, сразу плохо себя чувствую. Не сужу бледных людей, поскольку некоторые ничего не могут с этим поделать или не придают цвету кожи особого значения. Я же люблю быть загорелым. Женщинам это нравится: мне всегда делают комплименты по поводу моего тела», — признался Смит.

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В материале сообщается, что Британская ассоциация дерматологов не рекомендует пользоваться искусственными способами загара из-за концентрированного источника ультрафиолетового излучения. Из-за этого солярии и лампы наносят больше вреда, чем естественный солнечный свет.

В июне журналистка Ульрика Йонссон рассказала о своей зависимости от загара. По словам знаменитости, она привыкла регулярно загорать, несмотря на то, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами наносит вред здоровью. Кроме того, Йонссон заявила о готовности умереть от солнца.