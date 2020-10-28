Россиянам напомнили о предпоследней сокращенной рабочей неделе в 2020 году

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщили в Роструде.

Так, среда 4 ноября будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.

Сокращенная рабочая неделя станет предпоследней в 2020 году. Следующая ожидает россиян в конце декабря. В 2020 году 31 декабря выпадет на четверг и будет сокращенным рабочим днем. В 2021 году граждане впервые отдохнут с 1 по 10 января. На работу нужно будет выйти 11-го.

Ранее россияне отработали короткую рабочую неделю в конце июня — начале июля из-за голосования по поправкам в Конституцию. Работники выполняли свои обязанности на неделе с 29 июня по 3 июля с выходным днем 1 июля.

До этого граждане также работали по сокращенному графику в связи с внеочередным выходным 24 июня. В этот день прошел парад Победы в Москве и некоторых других городах.