Решение суда о защите чести и достоинства «НЛ Континент» вступило в силу

Компания ООО «НЛ Континент» (бренд NL International) защитила свою деловую репутацию в суде. Ранее ряд блогеров позволили себе называть компанию «всероссийской аферой» и «тоталитарной сектой». Суд признал, что ролики блогеров на тему недобросовестности компании наносят вред ее деловой репутации, а информация не соответствует действительности. Решение Арбитражного суда Новосибирской области вступило в силу 24 октября 2020 года. Об этом сообщают Dni.ru.

21 сентября 2020 года суд постановил, что высказывания блогеров не соответствуют действительности и порочат репутацию компании — ведь, согласно презумпции о добросовестности компании, любые нападки на бизнес должны быть подкреплены серьезными доказательствами. В своих видео блогеры делали безосновательные выводы о качестве продукции, критиковали организацию и давали насмешливые и унизительные характеристики сотрудникам компании.

Суд также признал недопустимым распространение 40 фейков, опубликованных на YouTube. Блогеры выпустили 17 роликов, каждый из которых собрал от 200 тысяч до 3 миллионов просмотров. Видео были опубликованы в разное время в течение нескольких лет.

Призвать их к ответу можно было только через суд. Судебные тяжбы такого рода часто длятся достаточно долго: пока компании собирают доказательства, что распространенная информация порочит их репутацию, блогеры успевают снять еще десятки роликов.

Юристы компании вели подготовку к делу около полугода: детально изучили актуальную судебную практику, собрали сертификаты качества продукции и провели экспертизу высказываний блогеров с привлечением экспертов-лингвистов, после чего направили обращение в правоохранительные органы. Ни один из блогеров за время, отведенное на оспаривание решения суда, не подал встречную апелляцию.

Согласно принятой процедуре, представители органов внутренних дел также отправили официальный запрос руководству платформы YouTube с просьбой установить личность авторов видеороликов для того, чтобы направить им повестку. Однако оказалось, что идентифицировать блогеров невозможно, поскольку в YouTube не зафиксированы такие данные.

И только после этого дело было направлено в Арбитражный суд Новосибирской области, где рассмотрение было проведено в полном соответствии с порядком, заявленном в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

В компании считают, что вступившее в законную силу решение суда является прецедентным и даст возможность защищать свою деловой репутацию в дальнейшем.

Сегодня российским законодательством деятельность блогеров никак не регулируется. Несколько лет назад Роскомнадзору предписали вести соответствующий реестр. Однако в итоге эксперимент был признан неудачным.