Пашинян резко ответил Израилю на предложение гумпомощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на предложение Израиля направить в Ереван гуманитарную помощь. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post.

Он посоветовал властям страны «в качестве логического продолжения деятельности» отправить гуманитарную помощь «наемникам и террористам» в Нагорном Карабахе, которых, по мнению армянского лидера, вооружает еврейское государство. «Гуманитарная помощь страны, которая продает наемникам оружие, использующееся для нанесения ударов по мирному гражданскому населению?» — возмутился Пашинян.

Он призвал Израиль задуматься над тем, действительно ли он хочет быть на одной стороне с Турцией, которая перебросила тысячи сирийских наемников в Азербайджан для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении предупредил, что Анкара может нацелить свои «империалистические амбиции» в отношении Израиля, и это лишь вопрос времени.

Гуманитарную помощь предложил Еревану израильский президент Реувен Ривлин в ходе разговора 5 октября с армянским коллегой Арменом Саркисяном. Он заверил, что сотрудничество между двумя странами не направлено против какой-либо стороны, а Израиль заинтересован в развитии отношений с Арменией.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что Баку закупает большую часть вооружения не у Турции и Израиля, а у России. Также страна получает поставки из Ирана, Украины и Белоруссии. По словам главы государства, оружие из России закупает и Армения, однако в отличие от Азербайджана, получает вооружение бесплатно.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.