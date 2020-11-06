Госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в «Крокус Экспо»

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в подмосковном «Крокус экспо», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

«Неделя к неделе госпитализация растет, поэтому ситуация очень непростая», — сказал Воробьев.

По его словам, открывшийся несколько месяцев назад «ковидный» госпиталь в парке «Патриот» заполнен наполовину. «Напомню, что весной, когда мы построили "Патриот" и "Крокус", они практически остались не задействованы, то есть волна ушла. А сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что власти регулярно делают закупки препаратов для лечения пациентов с COVID-19, средств индивидуальной защиты.

За последние сутки в регионе было выявлено 605 новых случаев заражения коронавирусом.