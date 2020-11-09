Собака прострелила ногу хозяина из пистолета

Собака в американском городе Плейно, штат Техас, случайно выстрелила из пистолета в бедро хозяина. Об этом сообщает GRM Daily.

Мужчина, у которого за пояс брюк был заправлен пистолет, хотел взять на руки свою собаку. Однако, когда он поднимал питомца, лапа животного зацепилась за курок, и пистолет выстрелил.

«Представьте, что у вас заправлен за пояс пистолет. Вы подбираете собаку, и ее лапа застревает на курке и стреляет. Пуля попадает вам в бедро. Так вот, это случилось здесь, в Плейно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице местного отделения полиции в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили о необходимости ответственно относиться к хранению оружия и призвали его владельцев соблюдать меры безопасности.

Полицейский, который выезжал на место происшествия, рассказал: «К счастью, это был сквозной выстрел, который не задел главную артерию. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, с ним все в порядке».

Ранее сообщалось, что в американском штате Оклахома лабрадор выстрелил в женщину из пистолета. Пуля попала в левое бедро женщины.