Агропромышленным предприятиям Подмосковья выдали субсидии на 16 миллионов рублей

Производители пищевой продукции Московской области получили из бюджета средства в размере 16,6 миллиона рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 10 ноября.

По его словам, субсидия была разработана в качестве поддержки предприятий агропромышленного комплекса в период пандемии коронавируса.

«Данная мера поддержки призвана стимулировать производителей пищевой продукции к активной и производственной деятельности, что оказывает положительное влияние на экономический климат региона», — сказал Разин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопросы экономики остаются главным вызовом для подмосковных властей на фоне распространения коронавируса. По его словам, необходимо активней привлекать новые инвестиции в регион.