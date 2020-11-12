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Раскрыта мощь новых MacBook

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Фото: Apple

Новый MacBook Air оказался мощнее ноутбуков на базе процессоров Intel. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на результаты тестов Geekbench.

Энтузиасты сравнили производительность ультрабука MacBook Air с процессором M1 с 16-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro, работающих на чипах от Intel. Согласно раскрытым результатам тестов, модель Air обошла все версии MacBook Pro, начиная от базовых и заканчивая топовыми. В частности, MacBook Air получил 1678 баллов в одноядерном и 7433 балла в многоядерном тестах. Самый дорогой 16-дюймовый MacBook Pro с чипом Intel i9 получил 1096 и 6870 баллов соответственно.

Журналисты отметили, что базовый MacBook Air имеет процессор M1 с частотой 3200 мегагерц, при этом MacBook Pro оснащен чипом Intel i9 с базовой частотой 2300 мегагерц с ускорением до 4800 мегагерц. «Результаты тестов — как в одноядерном, так и в многоядерном режимах — кажутся очень многообещающими», — заметили авторы издания.

Также выяснилось, что новый ультрабук Apple по производительности находится практически на одном уровне с моделью Mac Pro 2019 года — компьютером для профессионалов, ориентированным на самые сложные вычисления. «Цифры подтверждают, что M1 — самый быстрый чип из всех, когда либо производимых Apple», — уточняется в материале.

Apple представила серию компьютеров на собственном процессоре M1 на мероприятии 10 ноября. В линейку вошли MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Стоимость модели MacBook Air в России начинается с 99,9 тысяч рублей.

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