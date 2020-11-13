Каждый третий британец признался в повторном использовании одноразовой маски

Почти каждый третий британец признался в повторном использовании медицинской маски — 32 процента опрошенных носят одно и то же средство защиты целую неделю или даже дольше. Об этом со ссылкой на опрос компании Breath Happy сообщает The Daily Mail.

По инструкции, сразу после ношения одноразовые маски нужно выкинуть. В противном случае они будут не защищать от вируса, а помогать его разносить. Миллионы британских граждан тем не менее пренебрегают техникой безопасности.

Опрос коснулся 2 тысяч человек. Он показал, что на востоке Англии — в графствах Норфолк, Суффолк, Кэмбс, Бедфордшир, Эссекс и Хертс — доля тех, кто использует маски много раз, доходит до 76 процентов. Среди нарушителей оказалось больше женщин: так ведут себя 38 процентов британок и лишь 27 процентов британцев.

В конце октября Роспотребнадзор выпустил предписание, которое вводит в России всеобщий масочный режим — использование средств защиты станет обязательным при нахождении в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и местах массового пребывания людей.