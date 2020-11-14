Советский тренер раскритиковал решение Черчесова убрать Дзюбу из сборной

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий раскритиковал решение не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьский сбор команды из-за слитого интимного видео. Он прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в интервью «Советскому спорту».

«Я Дзюбу не оправдываю, но мне это решение Черчесова непонятно», — ответил Непомнящий на вопрос о том, стоило ли отлучать Дзюбу от сборной. «Да, мы сейчас живем в таком мире… Что тут поделаешь? Повторюсь, я не совсем согласен с этим решением Черчесова», — отметил он.

Непомнящий подчеркнул, что Дзюба не был бы лишним на ноябрьских матчах. По его словам, у футболиста не за что было забирать капитанскую повязку. «Он что, преступление совершил? Не хочу больше эту тему обсуждать», — заключил тренер.

13 ноября стало известно, что Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег.

Ранее Черчесов назвал замену Дзюбе в национальной команде. Он посчитал, что Александр Соболев, а также Федор Чалов, до этого выступавший за молодежную сборную России, должны помочь команде.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в петербургском «Зените».