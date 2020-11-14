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Главу Пятигорска госпитализировали с коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заразившегося коронавирусом главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, политика увезли в одну из городских больниц из-за течения болезни. О заражении COVID-19 глава города написал 12 ноября в Instagram. Он отметил, что лечится дома.

Ранее коронавирусом заразились несколько глав регионов: Алтая, Владимирской области и Камчатки.

С начала пандемии коронавируса в Ставропольском крае зарегистрировано 24 164 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В больницах скончались 478 пациентов с коронавирусом.

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