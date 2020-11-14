Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу
Китай испугался роста своих технологических компаний
Карантин на Украине назвали глупостью
Байден дал американцам новые обещания
Лукашенко рассказал о покушении на него в 1994 году
Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
В США сообщили о победе Трампа в Северной Каролине
Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям
Новости партнеров

Из-за уничтожения Данией норок закроется крупнейший меховой аукцион

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Из-за уничтожения Данией норок закроется крупнейший меховой аукцион Kopenhagen Fur. Об этом заявил директор аукционного дома Йеспер Кристенсен в эфире датского телеканала TV 2.

«У нас в компании работали 300 человек, и это было самое обескураживающее заявление, с которым я перед ними выступал», — сказал директор.

Кристенсен добавил, что закрытие будет происходить постепенно. До конца 2020 года Kopenhagen Fur получит все шкуры, по которым ранее были заключены соглашения. В следующем году компания реализует остатки с датских складов.

Ранее в ноябре сообщалось, что Власти Дании передумали истреблять всех норок на зверофермах. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен заявил, что такое решение не имеет под собой никаких юридических оснований.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kopenhagen Fur lukker ned
Дания передумала истреблять всех норок из-за коронавируса
Норок с коронавирусом обнаружили в еще одной стране