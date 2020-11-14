Из-за уничтожения Данией норок закроется крупнейший меховой аукцион Kopenhagen Fur. Об этом заявил директор аукционного дома Йеспер Кристенсен в эфире датского телеканала TV 2.

«У нас в компании работали 300 человек, и это было самое обескураживающее заявление, с которым я перед ними выступал», — сказал директор.

Кристенсен добавил, что закрытие будет происходить постепенно. До конца 2020 года Kopenhagen Fur получит все шкуры, по которым ранее были заключены соглашения. В следующем году компания реализует остатки с датских складов.

Ранее в ноябре сообщалось, что Власти Дании передумали истреблять всех норок на зверофермах. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен заявил, что такое решение не имеет под собой никаких юридических оснований.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.