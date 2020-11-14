Тактаров отреагировал на избиение Харитонова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram отреагировал на избиение Сергея Харитонова другим бойцом ММА Адамом Яндиевым по прозвищу Борода.

Тактаров написал стихотворение под названием «Про братьев и алкашей». «Чтоб смысл и мудрость жизни вы познали, никто вам не сказал, предатель, скряга, трус, чтоб в жизни следующей на вас не нападали... Митрон по яйцам, по зубам ингуш!» — заявил он, попросив подписчиков не судить его строго за написанное.

Нападение на Харитонова произошло 13 ноября. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что Яндиев накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, он будет прооперирован.