Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал об исчезновении дебилов среди ведущих теннисистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен, комментируя победу Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP, отметил прогресс россиянина. По его словам, четвертое место спортсмена в мировом рейтинге говорит о многом, так как теперь абсолютно все теннисисты стали большими профессионалами и очень трепетно относятся к своей физической форме. Сафин также добавил, что теннисист, в отличие от российского футболиста, должен постоянно прибавлять, чтобы оставаться на плаву.

22 ноября Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть.

Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Сафин и Евгений Кафельников.