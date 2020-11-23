Женщина несколько месяцев прожила со скелетом матери под раскладушкой

Жительница индийской деревни Чиум в богатом пригороде Мумбаи несколько месяцев прожила со скелетом матери под раскладушкой. Об этом сообщает издание Times Now News.

Соседи Мариот Фернандес (Mariot Fernandes) обратились в полицию с жалобами на то, что она раскидывает мусор на дорогах. Они сообщили, что из коттеджа женщины доносятся странные звуки.

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Cотрудник полиции пришел к ней домой, чтобы проверить полученную от местных жителей информацию, 20 ноября. Он позвонил в дверь, но ему никто не открыл. При этом полицейский услышал доносящиеся из дома звуки. После этого сотрудник правоохранительных органов заметил, что дверь открыта, и вошел внутрь.

Он увидел сидящую на раскладушке женщину. Под ней лежало накрытое простыней тело. Когда он спросил что это, хозяйка дома не дала ему внятного ответа. После этого сотрудник полиции убрал простыню и увидел человеческий скелет. Полицейский сообщил о находке диспетчеру, и тело было направлено на вскрытие.

Полицейский установил, что скелет принадлежал 83-летней матери женщины Эвон Фернандес (Evon Fernandes). Муж Эвон скончался около десяти лет назад, у нее остались трое дочерей. Сначала Мариот заявила полиции, что ее мать скончалась в марте, но затем изменила показания на август.

«Мы поговорили с их родственниками, которые сообщили, что Мариот страдает психическим заболеванием. Они попросили полицию организовать похороны, сказав, что не смогут присутствовать на них. Мы направили Мариот в больницу, где ее обследуют врачи», — сообщил старший полицейский.

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