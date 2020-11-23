Возбуждено дело из-за принуждения пациенток российского санатория к стерилизации

Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата. Об этом сообщает Telegram-канал «Лампа».

По данным издания, одну из пациенток признали потерпевшей. Как следует из документа, который опубликовал канал, неустановленный сотрудник пансионата принудительно направил женщину на процедуру стерилизации, после которой та утратила способность зачать ребенка.

Такие действия сотрудника учреждения расценены как превышение должностных полномочий. Указано также, что в результате были нарушены конституционные права пациентки на охрану здоровья и медицинскую помощь.

17 октября в сети был опубликован рассказ жительницы Уктусском пансионата в Свердловской области Людмилы Гусевой, которая сообщила, что ее насильно стерилизовали, угрожая отправить в психоневрологический интернат. Она больше десяти лет жила в учреждении, процедуру провели в 2008 году. Женщина дееспособна, работала уборщицей, во время отпуска уехала к друзьям и записала обращение. В публикации говорилось о еще нескольких пострадавших женщинах с инвалидностью, которые жили в пансионате после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла.