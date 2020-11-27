Умерла сценаристка «Суспирии» Дария Николоди

Итальянская актриса и сценаристка Дария Николоди скончалась в возрасте 70 лет. Об этом в Instagram сообщила ее дочь, актриса и режиссер Азия Ардженто.

«Покойся в мире, любимая мама. Теперь ты можешь свободно лететь со своей великой душой и больше никогда не страдать», — написала она.

Николоди родилась во Флоренции в 1950 году. В течение долгого времени была спутницей режиссера Дарио Ардженто, известного своими работами в жанре джалло (фильмы ужасов, сочетающие элементы криминального триллера и эротики). Она снялась более чем в 30 фильмах и написала сценарии для нескольких картин, в том числе «Суспирия» (1977, 2018), «Инферно» (1980), «Ужас Паганини» (1989).