Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах демократ Джо Байден должен доказать честность полученных голосов избирателей. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Байден может попасть в Белый дом как президент только в том случае, если сможет доказать, что его нелепые "80 миллионов голосов" не были получены обманным путем или незаконно», — отметил Трамп. По его словам, с учетом произошедшего в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, перед демократом «стоит большая неразрешимая проблема».

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Ранее Трамп назвал условие, при котором он согласится покинуть Белый дом. Он отметил, что уйдет, если выборщики проголосуют за Байдена.

До этого президент США вновь заявлял, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценкам СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

Коллегия выборщиков должна быть сформирована 8 декабря, их голосование пройдет 14 декабря. Результаты утвердят на совместном заседании сенат и палата представителей Конгресса США 6 января 2021 года.