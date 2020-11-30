Подмосковье получило свыше двух тысяч препаратов от коронавируса

В Московскую область доставили более двух тысяч препаратов от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова пригодятся на сайте областного правительства.

Губернатор также анонсировал скорую поставку в регион российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

«Как вы знаете, препарат вводят дважды. После первой дозы на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню или сауну и не употреблять алкоголь. Второй укол сделают через 21 день. Перед инъекцией снова возьмут тест на антитела», — рассказал Воробьев.

По его словам, к началу декабря в регионе откроют точки вакцинации. Прививку можно сделать по полису ОМС бесплатно, уточнил он. Всего к середине следующего месяца в регионе планируется открыть порядка 90 пунктов вакцинации.