Россия
 
Последние новости
Глава СВР рассказал о добытых разведчиком планах ядерного удара США по СССР
Москвичам рассказали о возможных симптомах после вакцинации от COVID-19 
Решена загадка неизвестного объекта рядом с Землей
Журнал People назвал человека года
Расходы на оздоровление Волги назвали бессмысленными
Дети богатых родителей вышли из изоляции и показали роскошную жизнь
Власти Москвы отказались от дополнительных ограничений на новогодние праздники 
Участница «Холостяка» попала в ДТП на Бали и разбила лицо
Третий российский регион объявил 31 декабря выходным
Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Подмосковья рассказали о росте сырного производства

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Подмосковье занимает второе место по производству сыра в России, за девять месяцев текущего года было произведено порядка 47,5 тысячи тонн сыра. Об этом сообщатся на сайте областного правительства в четверг, 3 декабря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось более, чем на 10 процентов, говорится в сообщении.

«В Московской области создается более 200 видов и сортов сыра. Его производством занимаются более 20 крупных предприятий и около 100 фермеров», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в Дмитровском городском округе сейчас идет работа по созданию сырного кластера. Он выразил уверенность в том, что после его запуска регион станет лидером по производству сыра в стране.

В прошлом году в регионе было произведено 63,3 тысячи тонн сыра.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить