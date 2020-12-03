Власти Подмосковья рассказали о росте сырного производства

Подмосковье занимает второе место по производству сыра в России, за девять месяцев текущего года было произведено порядка 47,5 тысячи тонн сыра. Об этом сообщатся на сайте областного правительства в четверг, 3 декабря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось более, чем на 10 процентов, говорится в сообщении.

«В Московской области создается более 200 видов и сортов сыра. Его производством занимаются более 20 крупных предприятий и около 100 фермеров», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в Дмитровском городском округе сейчас идет работа по созданию сырного кластера. Он выразил уверенность в том, что после его запуска регион станет лидером по производству сыра в стране.

В прошлом году в регионе было произведено 63,3 тысячи тонн сыра.