Названо место похорон чемпиона Европы Виктора Понедельника

Похороны бывшего футболиста сборной СССР Виктора Понедельника пройдут в его родном городе — Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Чемпиона Европы не стало 5 декабря. Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет. Понедельник — автор «золотого гола» в победном для сборной Советского союза финале чемпионата Европы-1960.

На протяжении своей карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В 1960-1963 годах он четырежды признавался лучшим нападающим чемпионата страны. Понедельник также переходил в московские ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни единого матча.

За сборную СССР нападающий играл с 1960 по 1966 год. В его активе 20 забитых мячей в 29 матчах.