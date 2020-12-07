Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о будущем француза в команде. Его слова в своем Twitter-аккаунте приводит журналист Фабрицио Романо.

Нидерландец отметил, что хавбек больше не может проявлять себя в полной мере и показывать ту игру, которую от него ждут болельщики. По мнению агента, Погба нужна новая команда.

Представитель француза отметил, что лучшим решением и для клуба, и для игрока станет расставание в ближайшее трансферное окно. В противном случае, по словам Райолы, МЮ рискует потерять Погба бесплатно. Полузащитник не планирует продлевать контракт, истекающий летом 2022 года.

В субботу, 5 декабря, Погба забил первый мяч в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Француз поразил ворота дальним ударом во встрече 11-го тура чемпионата страны против «Вест Хэма» (3:1).