Стало известно о желании «Манчестер Юнайтед» продать Погба

«Манчестер Юнайтед» собирается продать французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает TalkSPORT.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер решил, что хавбек не сможет удачно взаимодействовать с партнером по амплуа португальцем Бруну Фернандешем. Именно поэтому руководство манкунианцев планирует расстаться с Погба следующим летом.

Погба на данный момент является самой дорогой в истории манкунианцев покупкой. Полузащитник сборной Франции в 2016 году перешел в команду из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Его контракт с МЮ истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.