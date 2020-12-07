В США раскрыли «интерес» Израиля к Су-57

Приверженность США механизма Qualitative Military Edge (QME), предусматривающего обеспечение качественного военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке, составляет центральную опору стратегии безопасности Иерусалима, пишет в Defense News бывший директор по разработке, производству и поставке систем противоракетной обороны (ПРО) Министерства обороны Израиля Яир Рамати, уволенный за хранение секретной информации на собственном компьютере.

В публикации американского издания специалист раскрыл отношение Иерусалима к возможным поставкам истребителя пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). «Блокирование таких закупок может подтолкнуть ОАЭ к покупке российского истребителя-невидимки Су-57 вместо американского самолета F-35, и неясно, какой сценарий лучше послужит взаимным интересам США и Израиля», — отметил эксперт.

Рамати отмечает, что одной из угроз QME является «огромный объем оборонных сделок, заключенных на Ближнем Востоке с начала XXI века, на общую сумму в сотни миллиардов долларов».

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В октябре издание Breaking Defense сообщило, что США расплатятся перед Израилем за продажу F-35 Lightning II ОАЭ предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).

В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом QME, сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей F-35 Lightning II.

В январе The Drive написало, что, говоря о «системе раннего предупреждения», позволившей предпринять своевременные меры по сохранению жизней американским военным в ходе ракетного удара Ирана в Ираке, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, имел в виду спутники SBIRS.

В ноябре 2019 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.