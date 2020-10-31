Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом
26-летний футболист-профессионал вышел поиграть с друзьями и умер
Момент взрыва в российской больнице попал на видео
Возросло число погибших при землетрясении в Турции
Боец MMA нокаутировал соперника «пугающим» ударом ногой в голову
Власти Москвы еще раз подтвердили отсутствие планов вводить пропускной режим 
Пашинян обратился к Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении
Россиянам назвали преимущество виртуальных сим-карт
Россия предложила США обдумать инициативу Путина по контролю над вооружениями
Новости партнеров

США критически расплатятся перед Израилем за продажу F-35 арабам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amir Cohen / Reuters

США расплатятся перед Израилем за продажу истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) предоставлением прямого доступа к секретным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS), пишет Breaking Defense.

Издание также сообщает, что предусмотренное американской и израильской сторонами соглашение «обеспечит Израилю получение критических оборонных платформ в очень короткие сроки, используя производственные слоты, запланированные для Вооруженных сил США». «Израиль должен заменить некоторые из своих платформ, особенно тяжелые вертолеты», — пишет Breaking Defense.

Издание, ссылаясь на источники в Израиле, отмечает, что данное соглашение «гарантирует превосходство Израиля на десятилетия вперед» и «поможет сохранить безопасность Израиля».

В октябре агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Госдепартамент США уведомил Конгресс о поддержке предложения о продаже 50 истребителей F-35 ОАЭ.

В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом Qualitative Military Edge (QME), сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей F-35 Lightning II.

В январе The Drive написало, что, говоря о «системе раннего предупреждения», позволившей предпринять своевременные меры по сохранению жизней американским военным в ходе ракетного удара Ирана в Ираке, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, имел в виду спутники SBIRS.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Israel To Get Direct Access To SBIRS Sats & More F-35 Capabilities; Esper Visiting
США поддержали продажу ОАЭ 50 истребителей F-35
Раскрыто условие Израиля по продаже F-35 в ОАЭ
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0130 октября

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
08:47Сегодня

Россиянам назвали преимущество виртуальных сим-карт

07:26Сегодня

В Британии собрались производить «сделанные из неба» экологичные алмазы

06:09Сегодня

Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе

Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
05:29Сегодня

В упавшем в Сахаре метеорите нашли воду с Марса

20:5130 октября

Раскрыт флагман Samsung с пятью камерами

19:4430 октября

Подсчитано число планет с внеземной жизнью

Наука и техника08:0023 октября

Отрицательный рост

Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?
18:5430 октября

Назван самый популярный 5G-смартфон

18:1530 октября

Назван реальный уровень заболеваемости коронавирусом среди детей

17:3930 октября

Рассекречен новый дизайн Windows

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Возросло число погибших при землетрясении в Турции
Россия предложила США обдумать инициативу Путина по контролю над вооружениями
Кризис веры
Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
В Германии объяснили важность «Северного потока-2»
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
Французы отказались верить в способность властей защитить от террористов
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Китайский конкурент «Яндекс.Такси» запустится в 15 городах
Слабый ток
 
Россияне перестали бояться увольнения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Вице-мэр Москвы Ефимов отметил рост мировой популярности шоколада из столицы
Фармацевтический холдинг АФК «Системы» презентовал лидерскую стратегию
Все материалы
Силовые структуры
В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
Роналду вылечился от коронавируса
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Игрок клуба КХЛ забросил шайбу броском из своей зоны
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
«Спартак» оcкорбила шутка об отрубании головы главному тренеру
Корейский футболист покончил с собой
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Все материалы
Культура
«Расставшихся» Прилучного и Карпович застали за совместными покупками
Голые и несчастные
Как многодетная порнозвезда бросила вызов многомиллиардной индустрии: сериал «Только для взрослых»
Представители Асмус высказались о разделе имущества с Харламовым
Суд возобновит дело Жерара Депардье об изнасиловании
«К тебе прямо домой придут и выломают дверь»
Белорусы решили петь мрачные песни о конце света. Как они прославились на весь мир?
Умер директор театра «На Басманной»
Разведенки, феминистки, оптимистки
Современные русские женщины глазами нового комедийного сериала ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Любительницы активного отдыха снялись голыми для благотворительного календаря
Повар рассказал о секрете идеального жареного картофеля
Мужчина устроил «денежный дождь» и попал в полицию
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Пассажир московского метро в одних плавках искупался в бассейне с жуками
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Все материалы
Новый Volkswagen Golf R получит инновационный полный привод
Лимузин президента: мы поездили на Aurus Senat
Видео: российский автомобиль за 18 миллионов — что получат первые покупатели?
Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам
Лучшее автомобильное видео октября 2020
509 км/ч на автомобиле, краш-тест машинок Lego и Pacman на Катерпиллерах
Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню
Девять версий Volkswagen Polo, о которых вы не догадывались
Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным
Внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года перевели на электротягу
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы