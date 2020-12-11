Мэр российского города возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей

Мэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я теряю уверенность в нас — агидельцах. Я не могу понять, какая работа нам нужна? Шить не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. (...) Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!», — написал глава российского города. Он отметил, что из-за пренебрегающих открытыми вакансиями жителями город не сможет привлечь инвесторов.

«Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего - поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем?», — заключил градоначальник.

Как пишет ToDay News Ufa, поводом для этого заявления мэра стало открытие швейного предприятия в городе, которое не может набрать сотрудников. Издание со ссылкой на данные службы занятости населения отмечает, что в Агидели с 30 сентября открыты шесть вакантных мест для швей. При этом работодатель предлагает им зарплату в 15 тысяч рублей.

В комментариях к посту горожане указали мэру на низкие зарплаты и высокие тарифы на коммунальные услуги. «Сделайте людям достойные зарплаты, отбоя не будет от желающих», «Повышайте уровень жизни людей и они побегут на предприятия», — написали пользователи.

Ранее главу Карталинского муниципального района Челябинской области Анатолия Вдовина обязали отремонтировать дорожную яму в городе Карталы. Региональная прокуратура обратила внимание на ситуацию после того, как местный житель Анатолий Шестаков за собственный счет засыпал неровность камнями и прозвал ее «гребаной ямой».