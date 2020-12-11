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Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин объяснил, почему в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по ситуации с Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава государства, по инциденту с Навальным проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя.

Российский лидер заявил, что прокуратура неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное заключение по результатам исследований Навального. По словам Путина, он просил допустить российских специалистов для совместной работы по ситуации с блогером, но Россию никто не приглашает.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

После произошедшего российские Генпрокуратура и МИД неоднократно указывали, что Минюст Германии не ответил ни на один из вопросов по запросу российской стороны в отношении дела Навального.

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