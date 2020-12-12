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Воробьев поздравил воспитанников детских домов с наступающим Новым годом

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Фото: пресс-служба правительства Московской области

В Доме правительства Московской области прошла благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!», во время которой губернатор Андрей Воробьев воспитанников детских домов с наступающим Новым годом. Об этом сообщает РИАМО.

Воробьев вместе с детьми нарядил праздничную елку игрушками, которые ребята сделали своими руками.

«У нас для всех вас есть подарки. Угощайтесь, конфеты вкусные, хватит на всех. Но что самое главное, знаете? Угостить конфетами своих друзей», — сказал Воробьев, пожелав ребятам счастья в новом году.

Губернатор спросил у ребят том, чем они хотели бы заниматься, когда вырастут. Так, пятилетний Матвей из Сергиева Посада признался, что мечтает стать хоккеистом. Восьмилетний Алихан из Балашихи хочет бороться за справедливость и защищать слабых, поэтому на праздник он пришел в костюме Зорро.

Письма с желаниями детей-сирот опубликованы на сайте usynovite.mosreg.ru. Всего в акции участвуют девять детских домов, восемь домов ребенка и семь домов-интернатов. Передать подарок можно через Министерство образования Московской области, территориальное управление опеки или детский дом, говорится на сайте правительства.

«Новый год ребятишки будут встречать в своих детских домах, для них будет настоящее счастье, если их желание осуществится», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

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