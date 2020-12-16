«Эвертон» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Лестер» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Ришарлисон и Мэйсон Холгейт.

Победа позволила «Эвертону» набрать 23 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. У «Лестера» на одно очко больше, клуб находится на четвертой позиции.

«Эвертон» в следующем туре 19 декабря на своем поле примет «Арсенал». «Лестер» днем позже на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».

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