В австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. Его история опубликована на сайте ABC.net.

25-летний Кори Берк (Corey Burke) утверждает, что пришел в сознание на операционном столе, после того как анестезия перестала действовать. «Я очнулся и пытался сказать врачам, но они все равно продолжали операцию», — вспоминает он.

Берк считает, что анестезия плохо подействовала из-за сильного выброса адреналина в кровь перед операцией. По его словам, он чувствовал дискомфорт, но не испытывал боли. У пациента диагностирована умственная отсталость, поэтому рядом с ним обычно находился помощник Гари. Однако во время операции Берк остался с врачами наедине.

«Люди не знают, что у меня инвалидность. Мою инвалидность нельзя увидеть. Иногда медсестры не понимают, что я болен, пока не заговорят со мной», — отметил австралиец. Берк подчеркнул, что далеко не все врачи умеют лечить людей с интеллектуальной инвалидностью, и призывает медиков уделять этому вопросу больше внимания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пациент с опухолью мозга принялся шутить во время операции. Хирурги пять часов проводили сложную операцию краниотомии в сознании. Они дали пациенту небольшую дозу анестетика и погрузили в состояние наркоза, а спустя час пробудили. Логопед давал больному задания и фиксировал работу мозга.