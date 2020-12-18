Принцесса Монако сбрила часть волос и разочаровала поклонников

Принцесса Монако и бывшая профессиональная пловчиха Шарлен кардинально сменила имидж и подверглась критике в сети со стороны фанатов. На размещенные снимки и комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

42-летняя княгиня вместе с сыном принцем Жаком и дочкой принцессой Габриэллой появилась на ежегодном рождественском утреннике в Княжеском дворце, где вручила подарки детям. Папарацци запечатлели Шарлен в кардигане из новой коллекции модного дома Dior и защитной маске с золотыми стразами.

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Пользователи обратили внимание на новую прическу знаменитости: она полностью выбрила левую часть головы. Поклонников разочаровала смена имиджа принцессы, о чем они написали в соцсетях. «Выглядит ужасно», «Такое ощущение, что ее подстригли дети во время карантина», «Мне одной кажется, что это чересчур?», «У нее проблемы с головой», «Отвратительная прическа», — высказывались они.

Ранее в августе фанаты оценили помолодевшую с новым цветом волос Кейт Миддлтон. Герцогиня посетила благотворительную организацию Baby Basics, где поклонники обратили внимание на то, что она осветлила некоторые пряди на несколько тонов.

Шарлен Уитсток до замужества была профессиональной пловчихой и даже выступала на Олимпийских играх в Сиднее. С будущим мужем, князем Альбером, она познакомилась в 2000 году, однако роман между ними начался только спустя шесть лет, В 2011 году пара поженилась. Они воспитывают двоих детей.