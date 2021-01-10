Российская гимнастка рассказала о гибели брата и попытке преступника откупиться

Российская гимнастка Наталья Булычева рассказала о гибели брата Ивана в ДТП и последующей попытке сбившего молодого человека водителя откупиться. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Булычева рассказала о том, что ее брата насмерть сбил водитель автомобиля Skoda Octavia (спортсменка привела номер транспортного средства в посте). Она также отметила, что с ней уже связался следователь, который просил разрешения поделиться ее контактами с виновником ДТП. Последний, как утверждает Булычева, намеревался выплатить родственникам погибшего компенсацию.

Булычеву возмутила попытка водителя откупиться. «Какая компенсация, о чем они?! Пусть преступник понесет заслуженное наказание», — написала спортсменка. Она попросила подписчиков помочь в распространении поста.

В 2014 году Булычева завершила спортивные выступления и сосредоточилась на карьере в модельном бизнесе. Она является бронзовой призеркой чемпионата России.