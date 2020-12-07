Претендентку на титул чемпионки мира по боксу обвинили в избиении мужа до смерти

Претендентку на титул чемпионки мира по боксу, бразильянку Вивиан Обенауф обвинили в убийстве своего 61-летнего мужа, передает New York Post.

По информации издания, спортсменка избивала мужа тупым предметом, что послужило причиной смерти. Отмечается, что мужчина получил обширные травмы в результате нападения с применением насилия. Тело убитого было обнаружено в семейном доме пары в Швейцарии.

Обенауф трижды претендовала на титул чемпионки мира: по версии Международной боксерской ассоциации (IBO) в легком весе в 2017 году, по версии Международной федерации бокса в сверхлегком весе в 2018 году и по версии IBO в сверхлегком весе в 2019 году. На ее счету 14 побед, из которых семь нокаутом, и шесть поражений.

После окончания спортивной карьеры бразильянка открыла собственный тренажерный зал в швейцарском городе Интерлакен. В этом же городе ее муж владел рестораном. Пара поженилась в январе этого года.

Ранее, в октябре, турецкий боксер Селим Ахмет Кемалоглу убил свою девушку. В ходе судебного заседания он заявил, что забыл о том, что совершил преступление.