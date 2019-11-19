Появились подробности гибели выступавшей в хиджабе девушки-бойца

Английский боец смешанного стиля (MMA) и кикбоксер Саида Алетаха потеряла сознание во время поединка на турнире в Саутгемптоне. Об этом сообщает Mirror Online.

По информации издания, спортсменке вызвали скорую помощь после того, как она почувствовала себя плохо и упала в обморок. Алетаха поступила в больницу с угрожающей жизни травмой головного мозга.

О смерти бойца стало известно ранее 19 ноября. Отмечалось, что она получила серьезную травму на турнире Fast and Furious Series и скончалась в больнице.

Полиция графства Хэмпшир приступила к расследованию смерти спортсменки. Организаторы турнира заявили, что старались обеспечить безопасность участников.

В октябре скончался узбекский боец Бекзод Нурматов. У него случился инсульт спустя три дня после участия в турнире в Грозном под эгидой Absolute Championship Akhmat.

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