Раскрыто состояние супермодели Кары Делевинь

Журналисты раскрыли доход британской модели и актрисы Кары Делевинь в 2020 году. Итоговый рейтинг самых высокооплачиваемых манекенщиц в мире приводит The Sun.

По информации издания, в общей сложности состояние 28-летней манекенщицы составляет 30,2 миллиона фунтов стерлингов (более трех миллиардов рублей), а в 2020 она заработала еще 15,7 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Отмечается, что таким образом Делевинь стала самой высокооплачиваемой британской моделью.

Согласно материалу, на втором месте рейтинга оказалась супермодель Кейт Мосс с доходом в девять миллионов фунтов стерлингов (905 миллионов рублей), а на третьем — одна из «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли: ее заработок оценили в восемь миллионов фунтов стерлингов (805 миллионов рублей).

В пятерку самых высокооплачиваемых манекенщиц также вошли Наоми Кэмпбелл и Джордан Данн с доходом в пять и 2,2 миллиона стерлингов соответственно (503 и 221 миллион рублей).

Ранее в июне 2020 года журналисты рассказали о подробностях роскошной жизни супермодели Кары Делевинь. Выяснилось, что она приобрела дом в Лос-Анджелесе у актера и музыканта Джареда Лето в 2017 году за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Вдобавок звезда владеет недвижимостью в Лондоне за три миллиона фунтов стерлингов.