Россия установила абсолютный ипотечный рекорд

В 2020 году в России оформили 1,7 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей. Таким образом, страна установила абсолютный рекорд выдачи жилищных кредитов за всю историю существования отечественного рынка ипотеки. Об этом говорится в сообщении института развития «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По сравнению с показателями за 2019 год объемы ипотечного кредитования в России выросли на 35 процентов в количественном выражении и на 50 процентов — в денежном, подсчитали аналитики. По их мнению, бурному развитию ипотеки способствовали несколько факторов, главный из которых — снижение рыночных ставок по жилищным кредитам. Кроме того, популяризации ипотечного кредитования помог запуск льготных программ, в частности, программы выдачи кредитов под 6,5 процента на покупку квартир в новостройках.

«В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6 процентов», — указывают в «Дом.рф». Там также подчеркивают, что снижение ставок поддержало спрос на жилье и позволило застройщикам со второй половины 2020-го нарастить предложение. По данным организации, во втором полугодии запуск новых проектов многоквартирного строительства увеличился на 39 процентов по сравнению с показателем за тот же период 2019-го.

Ранее в январе стало известно, что в России 57 процентов молодых людей (в возрасте до 35 лет) готовы взять ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия. В настоящее время около 8,6 миллиона (27 процентов) 18-35-летних живут в съемном жилье.

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