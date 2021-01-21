Тренер Нурмагомедова оценил потенциал бойца в боксе

Хавьер Мендес, тренер бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, оценил перспективы россиянина в боксе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист оценил боксерскую технику подопечного на шесть баллов из десяти. Эталоном в этом виде спорта Мендес назвал Флойда Мэйуэзера. Он добавил, что Нурмагомедов при желании может достичь уровня американца.

6 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о несостоявшемся бое с Мэйуэзером. По его словам, россиянин мог заработать за поединок около 100 миллионов долларов.

В октябре Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен объявил об уходе из MMA после триумфа. На счету россиянина — 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.