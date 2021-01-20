Нурмагомедов отказался от посещения турнира UFC с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов откажется от посещения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 января. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что 32-летний россиянин не посетит турнир, который возглавит поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Он напомнил, что собирается увидеться с Нурмагомедовым уже в Лас-Вегасе, где продолжатся переговоры о возможном возвращении бойца в MMA.

Нурмагомедов выступил в качестве секунданта своего двоюродного брата Умара. Россиянин дебютировал в UFC в среду, 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.

Уайт уже провел встречу с Нурмагомедовым в Абу-Даби. По словам главы UFC, боец будет следить за выступлениями потенциальных соперников, в том числе Макгрегора.

Нурмагомедов и Макгрегор дрались за титул чемпиона UFC осенью 2018-го. Тогда россиянин досрочно одержал победу и впервые защитил пояс.