Россиянка рассказала о примерзающей к кровати матери и нарвалась на травлю

Жительница Краснодара разместила в своем Instagram-аккаунте публикацию о матери, которая в настоящее время находится в Якутске и ежедневно мерзнет — квартира женщины расположена в доме под снос, и в ней есть явные проблемы с отоплением. Дочь попросила подписчиков о помощи, но нарвалась на травлю.

Женщина разместила в социальной сети фотографию градусника из квартиры матери — на нем 7-8 градусов тепла. «Посмотрите на этот градусник — холодно, правда? Он лежит в квартире! И вот так выживает моя мама! Город Якутск, минус 53 градуса на улице. Поселок Кирзавод, улица Заводская, 5. Дом под снос! Некоторых уже переселили», — рассказала россиянка.

По ее словам, из-за холода мать «болеет, плачет и уже не знает, что делать». «Она в прямом смысле слова примерзает ночью к кровати. А я разрываюсь в другом городе... Куда бежать? К кому обращаться? Я знаю, тут много тех, кто может нам помочь в этой ситуации. Если вы еще помните обо мне — помогите», — попросила женщина.

Некоторые подписчики посочувствовали россиянке, но многие оставили под публикацией негативные комментарии, отметив, что дочь сама обязана спасать мать. «В чем проблема привезти маму к себе домой и согреть? Вы-то сами не примерзаете к кровати?» — написал один из пользователей. «А что вы свою маму не забрали к себе хотя бы перезимовать», — добавил другой. «Кинула мать, сама в тепле», — заключил третий.

Спустя некоторое время женщина разместила в Instagram еще одну публикацию, осудив своих критиков. Она сделала скриншот переписки с одним из хейтеров. «Вот такие комментарии вводят меня просто в ступор. Люди! Что с вами?» — написала россиянка.

21 января на метеорологической станции Хабардино в Якутии зафиксировали 58 градусов мороза. Также в 38 пунктах наблюдения зарегистрированы морозы ниже 45 градусов. По словам ведущего научного сотрудника Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никиты Тананаева, январь считается самым холодным месяцем в регионе, поскольку «безоблачное небо способствует потере тепла земной поверхностью и сохранению крайне низкой температуры воздуха».

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