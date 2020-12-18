Девушка намеренно потолстела на карантине и стала жертвой смертельных угроз

Американка показала, как изменилось ее тело за время самоизоляции, и стала жертвой смертельных угроз, связанных с ее новой внешностью. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах Хлои Ксандриа (Chloe Xandria) сравнила себя до и после начала пандемии коронавируса. Девушка подняла футболку и продемонстрировала располневшие живот и спину. По ее словам, таким образом она намеренно попыталась «нормализовать обычные человеческие тела».

Как сообщает героиня материала, после публикации ролика она стала получать множество оскорблений и смертельных угроз в свой адрес, а также в адрес ее семьи. «Ты использовала карантин как предлог, чтобы быть толстой, как черт. Уродливое тело», «Я что, единственный хожу в спортзал во время пандемии и сбрасываю вес в течение этого года?», «Как ты можешь гордиться этим?», «Жирное чудовище», — писали они. В связи с этим девушке пришлось закрыть доступ к комментариям в своих соцсетях.

«Я думала, что если я стану пышной и уверенной в себе, это произведет впечатление на других полных женщин, и они перестанут позволять чужому мнению влиять на их самооценку. Вместо того, чтобы концентрироваться на цифре на весах, сфокусируйтесь на других вещах — например, на том, что ваше тело сделало для вас и как оно проносит вас через всю вашу жизнь», — сказала Ксандриа.

В ноябре модель стала плюс-сайз-двойником Ким Кардашьян и рассказала о травле в сети. 28-летняя Сэмми Кригер из Портленда гордится тем, что, по ее словам, выглядит точно так же, как телезвезда или ее младшая сестра Кайли Дженнер. По словам героини, со временем она научилась давать отпор хейтерам и не обращать внимания на негатив.