Зеленский раскрыл мечту всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем соборности и раскрыл мечту всех украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, фундаментальной мечтой является единение нации, а не просто земель или территорий.

«Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили акт соединения, а вместе с ним — вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это сожаление. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины», — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что «в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта единения». Для этого, считает Зеленский, нужно навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать, чтобы стать сильными — нужно быть едиными, а чтобы стать едиными — нужно быть сильными.

«Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу. Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас», — подытожил президент.

Ровно год назад Зеленский также назвал ценности, способные объединить украинцев. В своей речи по случаю Дня соборности он произнес ту же фразу, что и в нынешнем поздравлении: «Чтоб быть сильными, нужно быть едиными. Чтоб быть едиными, нужно быть сильными».

22 января на Украине отмечается День соборности. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое национальное государство.