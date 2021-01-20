Зеленский назначит руководить областью шоумена

Правительство Украины согласовало назначение 29-летнего шоумена Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» сам подал свою кандидатуру на пост председателя областной администрации. Теперь назначение Скичко должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

До своей политической карьеры Скичко стал финалистом шоу «Украина имеет талант», вел передачу «Подъем». Пиком его карьеры стала отведенная ему роль ведущего международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходил в Киеве.

Ранее Зеленский уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука, который успел проработать на посту всего четыре месяца. Увольнение произошло после подачи заявления по собственному желанию.