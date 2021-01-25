РУСАДА отказалось оспаривать решение CAS о санкциях WADA

Российское антидопингвое агентство (РУСАДА) отказалось оспаривать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В РУСАДА приняли решение не подавать апелляцию на решение суда. Причины этого не уточняются.

22 января был обнародован размер обязательного взноса России в бюджет WADA в 2021 году. Страна должна пополнить бюджет WADA на 1 091 877 долларов. Столько же заплатят Франция, Германия, Италия и Великобритания. Наибольшую сумму предстоит внести США (2 931 923 доллара).

17 декабря 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.