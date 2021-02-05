Футболисту потребовалась скорая после столкновения с российским вратарем

Российский вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк столкнулся с защитником «Порту» Нану в штрафной площади в матче чемпионата Португалии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 87-й минуте матча Крицюк и Нану врезались друг в друга после подачи мяча в штрафную «Белененсеша». После столкновения африканский футболист остался лежать на газоне. Ему потребовалось вызвать скорую.

Встреча была возобновлена после десятиминутного перерыва. Крицюк сумел доиграть матч. Окончательный итог — 0:0.

Крицюк известен по выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ). Вратарь представлял «Краснодар». Летом 2020-го он перебрался в Белененсеш. До выступлений за «Краснодар» Крицюк защищал цвета «Браги».

Крицюк также призывался к играм за сборную России. На его счету два матча за национальную команду.