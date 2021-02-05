Пассажир испугался смерти, заперся в туалете и сорвал рейс фигуристов из России

Россиянин заперся в туалете самолета из-за испуга и сорвал рейс отечественных фигуристов в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, во время вылета из Красноярска неизвестный пассажир закрылся в уборной, объяснив это страхом насильственной смерти. Мужчина планировал находиться взаперти, пока лайнер будет взлетать, однако это запрещено правилами безопасности. При этом путешественник игнорировал просьбы стюардесс покинуть туалет и просил их «не брать грех на душу».

Членам экипажа не удалось уговорить туриста выйти, в связи с этим им пришлось вызвать на борт сотрудников правоохранительных органов. В результате буйного пассажира сняли с рейса, но вылет был задержан на час.

Из-за этого несколько российских спортсменов, в числе которых были Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Валерия Овчинникова, опоздали на стыковочный рейс в Москве. Авиакомпания предоставила им места в другом самолете, вылетевшем в Санкт-Петербург позже по расписанию.