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Муж похоронившей кукол вместо детей женщины обратился к россиянам

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Кадр: Telegram-канал «LIFE SHOT»

Дауд Даудов, муж жительницы Дагестана Лауры, которая похоронила кукол под видом новорожденных детей, обратился к россиянам. Видеозапись размещена в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану.

Мужчина поблагодарил всех, кто выражал ему поддержку, а также тех, кто помог по долгу службы разобраться в случившемся, а также попросил всех воздержаться от критики. Будучи искренне убежденным в том, что его дети живы, а кто-то умышленно их украл, продал или спрятал, он не мог поступить иначе, пояснил Даудов. Он также подчеркнул, что в произошедшем нет вины ни губернатора Ставропольского края, ни руководства и сотрудников перинатального центра.

Фото опубликовано @mvd.dagestan

10 февраля стало известно, что житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. В ситуацию вмешался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, проверка показала, что женщина, о которой сообщили родственники, не поступала в региональные учреждения. Он добавил, что в регионе давно не умирали и не рождались мертвые младенцы, а случаев смерти сразу двоих детей не было никогда. Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности и придумала легенду о том, что дети умерли. Во время допроса она выразила сожаление в том, что ввела в заблуждение родственников и супруга.

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