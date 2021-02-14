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Привившимся от коронавируса россиянам дали совет по планированию отпуска

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Фото: Red Sea Development Company / Keystone Press Agency

Привившимся от коронавируса россиянам можно приступать к планированию отпуска после того, как они получат вторую инъекцию препарата. Такой совет дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

По его словам, вакцинация не ограничивает перемещения, поскольку делает путешествия более безопасными. «Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны», — сказал эксперт, но подчеркнул, что перегрев на солнце всегда опасен.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией COVID-2019 и полностью восстановился, тоже можно ездить в отпуска, считает специалист депздрава Москвы. Отдельного подхода требует только планирование дальних перелетов, нужно учесть, насколько тяжелой была болезнь, и как долго должна длиться реабилитация такого пациента.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана первая двухфазная российская вакцина от коронавируса «Спутник V», рассказал, как повысить эффективность препарата. Он посоветовал не перегружать организм физическими нагрузками в течение двух недель после вакцинации, чтобы дать возможность сформироваться иммунному ответу. Также этому процессу могут мешать алкоголизм, наркомания и депрессивные состояния.

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