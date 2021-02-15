Жена попыталась уличить мужа в измене и попала под суд

Житель Лондона, Англия, подал в суд на жену после того, как она заподозрила его в измене и проверила его банковские документы. Об этом сообщает издание The Mirror.

46-летние бывшие супруги Карен Санти (Karen Santi) и Лоуренс Санти (Lawrence Santi) в течение десяти лет брака владели популярной сетью пабов в Лондоне.

В 2020 году пара разорвала отношения. Карен узнала о желании мужа развестись, когда в сентябре вернулась домой из отпуска. Женщина была расстроена произошедшим и заподозрила мужа в измене. Чтобы проверить свои подозрения, она исследовала переписку и документы на компьютере мужа, включая выписки из банка. Часть полученной информации она направила финансовому советнику.

Лоуренс узнал об этом и в декабре 2020 года подал в суд на бывшую жену за неправомерное использование частной информации.

В начале февраля 2021 года в суде Лоуренс потребовал, чтобы его бывшая жена оплатила его счет за услуги адвокатов в размере 90 тысяч фунтов (9,1 миллиона рублей).

Однако адвокат Санти Тим Скотт (Tim Scott) заявил, что инцидент не содержит серьезного состава преступления. «Мы имеем дело с разозленной и расстроенной женой в момент, когда она узнала о разрыве брака. Она искала материал, чтобы подтвердить свое подозрение, что у мужа есть роман на стороне. Да, она посмотрела его документы, но это не серьезное деяние», — сказал он.

«У жены 40 тысяч фунтов на банковском счету (4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), и она должна 80 тысяч фунтов адвокатам (8,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул защитник. Он отметил, что ей пришлось занять деньги, чтобы оплатить услуги адвоката.

Судья Джастис Никлин (Justice Nicklin) постановил, что Карен должна оплатить 60 процентов расходов Лоуренса на адвокатов, то есть 54 тысячи фунтов (5,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель США раскрыл измену жены благодаря установленному на ее мобильном телефоне приложению для умного вентилятора. Мужчина ничего не сказал об увиденном сообщении и вместо этого несколько дней изучал содержимое ее телефона.