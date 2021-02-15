В Кремле объяснили устойчивость рейтинга Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях вроде фильма об отеле в Геленджике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Песков также назвал информацию о принадлежности объекта Путину чушью и враньем. «В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно», — сказал он, объясняя устойчивость рейтинга президента.

Представитель Кремля также напомнил, что спустя некоторое время нашелся владелец отеля и были обнародованы данные о планах его использования в коммерческих целях. «А по режимам бесполетных зон я, честно говоря, не силен в нюансах этих бесполетных зон, это, скорее, вопрос тех, кто занимается вопросами безопасности, специальных служб», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в феврале он заявил, что не знает, посещал ли Путин отель в Геленджике. При этом Песков отметил, что «президент стройкой не занимается».

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром отеля в Геленджике. По его словам, объект достаточно сложный, и у него было много кредиторов. «Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — рассказал он.

Миллиардер также раскрыл предназначение объекта — будет построен апарт-отель, поэтому в здании большое количество комнат.

Видео с первой экскурсией по объекту в Геленджике появилось 29 января. Внутри здания журналисты увидели только бетон.