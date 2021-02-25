Россиянин убил знакомого и поселился в его квартире

В Уссурийске будут судить местного жителя, который до смерти забил своего знакомого, спрятал труп на балконе и поселился во внезапно освободившейся квартире убитого. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

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Как выяснили следователи, в декабре 2020-го подозреваемый находился у своего знакомого в квартире на улице Карбышева. Мужчины распивали спиртные напитки, затем поссорились и подрались. В результате владелец квартиры получил множественные травмы, а впоследствии гость добил его кухонным ножом.

После совершения преступления россиянин спрятал труп на балконе, а сам продолжал проживать в квартире убитого. Спустя некоторое время он пригласил в гости другого своего знакомого и опять же после употребления спиртных напитков показал ему труп, а также попросил избавиться от орудия убийства. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о случившемся в полицию.

Ранее, в декабре 2020-го, 30-летний житель Санкт-Петербурга поехал разбираться с проблемными арендаторами своей квартиры и пропал. До этого петербуржец жаловался матери, что квартиросъемщики давно перестали вносить арендную плату. Более того, он якобы сообщил своей супруге, что у него хотят отобрать квартиру.

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